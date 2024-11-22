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Непомнящий: непонятно, почему Мусаева чехлят в ЦСКА, — залетает всё, что о него бьётся

Непомнящий: непонятно, почему Мусаева чехлят в ЦСКА, — залетает всё, что о него бьётся
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался в преддверии матча ЦСКА и «Ростова» в 16-м туре РПЛ. Игра пройдёт 23 ноября в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не знаю ситуации изнутри ни в ЦСКА, ни в «Ростове». Но сейчас считается, что ЦСКА играет стабильно в обороне. В атаке никак не могут решить, кто же там лучше. Есть два форварда, которые немного похожи друг на друга манерой игры: большие и лучше играют лицом к воротам, чем спиной. Мусаев забивает почти в каждой игре, но мне непонятно, почему его чехлят. Если бы парень играл в каждом матче, он бы был очень уверен в себе — в ворота залетает всё, что о него бьётся.

«Ростов» ловит игру, а потом внезапно выход в атаку от вратаря заканчивается плачевно. Когда кажется, что команда поймала игру, пропускают нелепые голы. Не знаю, когда у них всё это закончится и они начнут играть от ворот более успешно. Но я симпатизирую «Ростову», потому что там есть близкие мне люди.

Не знаю, чем всё закончится. У меня с предсказаниями совсем плохо! Поэтому я никогда не играю в тотализаторы и ни на что не ставлю», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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