«Монако» на русском языке поздравил Дмитрия Рыболовлева с днём рождения

«Монако» поздравил президента клуба, предпринимателя Дмитрия Рыболовлева с днём рождения на русском языке. Сегодня, 22 ноября, Рыболовлеву исполняется 58 лет.

«Заняв должность президента в 2011 году, Дмитрий Рыболовлев помог клубу, который тогда был последним в Лиге 2, вернуться на высший уровень и закрепиться здесь. Со временем президент внёс значительный вклад в развитие клуба, создав имидж совершенно нового тренировочного центра и приложив усилия для его развития.

В этом году, когда «Монако» исполняется 100 лет, мы вернулись в Лигу чемпионов — третье место после четырёх туров — и прямо сейчас занимаем второе место в Лиге 1: семь побед, две ничьи, два поражения в 11 турах. С днём рождения, президент! (последняя фраза была написана на французском и русском языках. — Прим. «Чемпионата»)», — гласит сообщение пресс-службы «Монако», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.