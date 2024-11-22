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«Монако» на русском языке поздравил Дмитрия Рыболовлева с днём рождения

«Монако» на русском языке поздравил Дмитрия Рыболовлева с днём рождения
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«Монако» поздравил президента клуба, предпринимателя Дмитрия Рыболовлева с днём рождения на русском языке. Сегодня, 22 ноября, Рыболовлеву исполняется 58 лет.

«Заняв должность президента в 2011 году, Дмитрий Рыболовлев помог клубу, который тогда был последним в Лиге 2, вернуться на высший уровень и закрепиться здесь. Со временем президент внёс значительный вклад в развитие клуба, создав имидж совершенно нового тренировочного центра и приложив усилия для его развития.

В этом году, когда «Монако» исполняется 100 лет, мы вернулись в Лигу чемпионов — третье место после четырёх туров — и прямо сейчас занимаем второе место в Лиге 1: семь побед, две ничьи, два поражения в 11 турах. С днём рождения, президент! (последняя фраза была написана на французском и русском языках. — Прим. «Чемпионата»)», — гласит сообщение пресс-службы «Монако», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

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