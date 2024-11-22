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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал продление контракта с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал продление контракта с Гвардиолой
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Полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри прокомментировал продление контракта с испанским наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Я очень рад, что Пеп решил продолжить свой путь с нами. Он самый влиятельный тренер в моей карьере. Это радость для клуба и для всех «горожан», — приводит слова Родри Cadena Ser.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 23 очка и на текущий момент занимает второе место.

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