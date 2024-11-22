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Аршавин: надеюсь, к зиме «Зенит» подойдёт первым, есть все предпосылки

Аршавин: надеюсь, к зиме «Зенит» подойдёт первым, есть все предпосылки
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин выразил надежду, что сине-бело-голубые вскоре займут первое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров «Зенит» располагается на втором месте, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«Думаю, что «Зениту» в оставшейся части сезона будет непросто. Но надеюсь, что к зиме команда подойдёт на первом месте. Есть все предпосылки, судя по календарю. По весне — посмотрим. Думаю, что «Зенит» всё равно не должен оглядываться на «Краснодар», на «Локомотив». Он сам по себе силён, поэтому ему просто нужно по максимуму использовать свой ресурс, своих футболистов и постараться выиграть», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Турнирная таблица РПЛ
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