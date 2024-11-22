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Родри назвал имя игрока, который может приблизиться к уровню Роналду и Месси

Родри назвал имя игрока, который может приблизиться к уровню Роналду и Месси
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Полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри считает нападающего «горожан» Эрлинга Холанда единственным игроком, который на сегодняшний день может приблизиться к уровню Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Сейчас для меня тот, кто на объективном уровне может приблизиться к Криштиану или Месси, — это Эрлинг Холанд. Он единственный, кто может приблизиться к ним. Понятно, что у него есть достоинство забивать голы, может быть, у него нет преимущества в дриблинге, потому что он чистый форвард, но если рассматривать его в цифрах, то он ближе всех. Он может провести три неудачных матча, но продолжать делать одно и то же, и вы увидите — он начнёт забивать голы», — приводит слова Родри Cadena Ser.

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