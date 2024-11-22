Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин дал совет «Зениту»

Андрей Аршавин дал совет «Зениту»
Комментарии

Ветеран «Зенита» Андрей Аршавин дал совет санкт-петербургскому клубу. Он порекомендовал не оглядываться на соперников в Российской Премьер-Лиге. Нужно отталкиваться от своих ресурсов и выигрывать как можно больше матчей. Сейчас «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ.

«Зениту» сейчас не надо оглядываться на других, это сильная команда. Нужно по максимуму использовать свои игровые ресурсы и постараться победить», — приводит слова Андрея Аршавина интернет-портал «Спорт День за Днем».

Санкт-петербургский «Зенит» является 10-кратным чемпионом России по футболу. Также сине-бело-голубые один раз выигрывали чемпионат СССР. В четверг, 21 ноября, клуб отпраздновал 40-летний юбилей со дня первого чемпионства.

Материалы по теме
Аршавин сравнил исторические моменты чемпионства «Зенита» в 1984 и 2007 годах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android