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«Мы довольны им». Главный тренер «Ювентуса» — о Калюлю

«Мы довольны им». Главный тренер «Ювентуса» — о Калюлю
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказал мнение касаемо игры защитника клуба Пьера Калюлю.

«Калюлю всегда верил в наш проект, он хотел приехать, и с первого дня своего прибытия он сделал себя доступным для группы: он способен закрыть многие позиции в защите, потому что он умен, доступен и знает, как быть лидером, даже если он мало говорит. Он всегда старается строить и учиться: мы очень довольны им, и все, что ему нужно делать, это продолжать помогать нам. Даже много играя, он всегда умудряется поддерживать высокий уровень как с точки зрения физических, так и психологических аспектов», — приводит слова Мотта Forza Juventus на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, что в августе 2024 года Калюлю, игравший за «Милан», перешёл на правах аренды в «Ювентус», её срок составит один год, туринцы выплатят россонери € 3 млн.

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