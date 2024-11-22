Дмитрий Аленичев выразил надежду, что Глушенков перейдёт в клуб из Европы

Бывший футболист итальянской «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев заявил, что хочет, чтобы нападающий «Зенита» Максим Глушенков перешёл в европейский клуб.

— Вы не называете русских футболистов, когда говорите про сильнейших в РПЛ. Почему?

— А кого назвать? Можно вспомнить Глушенкова. Но сколько он феерил? Полгода в «Локомотиве» и два месяца в «Зените». Понимаю, что у него была травма. Хочу, чтобы он вылечился и феерил лет пять. А лучше — годик в России, а потом — в Европу, — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. В общей сложности 25-летний футболист провёл на поле 550 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Ранее стало известно, что россиянин присоединился к основной группе сине-бело-голубых после восстановления от травмы во время международной паузы на матчи сборных. Глушенков отыграл часть встречи с «Фенербахче» (1:2).