Защитник «Баварии» заявил, что играть в Лиге 1 сложнее, чем в Бундеслиге

Крайний защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ сравнил уровень французской Лиги 1 и немецкой Бундеслиги.

«Лига 1 сложнее, потому что аутсайдеры, против которых вы играете, готовы работать против вас и очень хорошо защищаются. И они все быстрые, поэтому всю игру нужно быть сконцентрированным. В Бундеслиге всё по-другому, поскольку такой игрок, как я, может, например, контролировать игру на свой скорости. В Лиге 1 я не мог», — приводит слова Боэ Euro Foot.

Нынешний сезон является вторым для французского футболиста в системе «Баварии». В нынешнем сезоне он сыграл за мюнхенский клуб два матча в Бундеслиге, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за турецкий «Галатасарай», а также за французские «Дижон» и «Ренн».