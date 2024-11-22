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Карпин: у сборной России есть нападающие, которые как минимум не хуже Дзюбы

Карпин: у сборной России есть нападающие, которые как минимум не хуже Дзюбы
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе. По словам Карпина, среди российских форвардов есть игроки сильнее 36-летнего Дзюбы.

— Дзюбу вы не рассматриваете в силу его возраста? Ему уже 36 лет.
— И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

36-летний Артём Дзюба не провёл за сборную ни одной игры после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. В ноябре сборная России провела два товарищеских матча, сначала разгромив Бруней (11:0), а потом обыграв Сирию (4:0).

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