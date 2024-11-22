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Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф и стыковых матчей Лиги наций

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф и стыковых матчей Лиги наций
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Сегодня, 22 ноября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка Лиги наций УЕФА. Своих соперников узнали команды, вышедшие в 1/4 финала турнира, а также сборные, попавшие в стыковые матчи.

1/4 финала Лиги наций:

Нидерланды — Испания;
Хорватия — Франция;
Дания — Португалия;
Италия — Германия.

Стыковые матчи Лиги А и В:
Турция — Венгрия;
Украина — Бельгия;
Австрия — Сербия;
Греция — Шотландия.

Стыковые матчи Лиги В и C:
Косово — Исландия;
Болгария — Ирландия;
Армения — Грузия;
Словакия — Словения.

Стыковые матчи Лиги С и D:
Гибралтар — Латвия;
Мальта — Люксембург.

Встречи плей-офф Лиги наций состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы турнира запланированы на 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 8 июня.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании.

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