Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф и стыковых матчей Лиги наций

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Сегодня, 22 ноября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка Лиги наций УЕФА. Своих соперников узнали команды, вышедшие в 1/4 финала турнира, а также сборные, попавшие в стыковые матчи.

1/4 финала Лиги наций:

Нидерланды — Испания;

Хорватия — Франция;

Дания — Португалия;

Италия — Германия.

Стыковые матчи Лиги А и В:

Турция — Венгрия;

Украина — Бельгия;

Австрия — Сербия;

Греция — Шотландия.

Стыковые матчи Лиги В и C:

Косово — Исландия;

Болгария — Ирландия;

Армения — Грузия;

Словакия — Словения.

Стыковые матчи Лиги С и D:

Гибралтар — Латвия;

Мальта — Люксембург.

Встречи плей-офф Лиги наций состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы турнира запланированы на 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 8 июня.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании.