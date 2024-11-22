«Зенит» организовал открытую студию в честь 40-летия первого чемпионства

«Зенит» организовал открытую студию в честь юбилея первого чемпионства в истории клуба, выигранного в 1984 году. Встреча, приуроченная к 40-летию победы в чемпионате СССР, прошла в Доме книги на Невском проспекте. В прямом эфире открытую студию транслировали «Радио Зенит» и официальные ресурсы клуба.

Открытая студия располагалась у окна с панорамным обзором на Казанский собор, а на Невском проспекте установили колонки. Благодаря этому жители Санкт-Петербурга могли не только наблюдать за происходящим, но и слышать, о чём говорят участники мероприятия. Несмотря на холодную погоду, болельщики «Зенита» следили за ходом беседы и живо встречали каждого гостя — больше всего аплодисментов досталось Сергею Семаку.

В мероприятии поучаствовали чемпионы 1984 года, легенды «Зенита», нынешний тренерский штаб и игроки основного состава, а также знаменитые болельщики. Среди участников были Сергей Веденеев, Михаил Бирюков, Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Сергей Семак, Анатолий Тимощук, Дмитрий Чистяков, Михаил Кержаков, Александр Ерохин и Георгий Штиль.

«Тот посыл, который заложился — и победы, и то, как болеет весь город за «Зенит», — думаю, это огромная заслуга тех игроков и тренеров, которые работали в непростое время. Надеюсь, то, что мы делаем сейчас — стараемся выкладываться и отдавать все силы за «Зенит», — на это они смотрят с одобрением», — сказал Ерохин.