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Алексей Батраков поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»

Алексей Батраков поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вы возвращаетесь из сборной за два дня до матча со «Спартаком». Насколько есть возможности перестроиться? Насколько мысли уже полностью о клубе, о ближайшем матче?
— Ну, мысли были уже после того, как завершился матч с Сирией, потому что это важнейшая игра, в которой хотим победить, будем очень стараться [это сделать]. Всегда игры со «Спартаком» — принципиальные, и на юношеском, и на взрослом уровнях. Но не особо хочется обращать на это внимание, потому что каждый матч важный, за каждый дают три очка. Команда хорошая, есть хорошие игроки, легионеры. Моего года там, к сожалению, никого нет. Будет хорошая, интересная встреча, на которой мы ждём болельщиков, — сказал Батраков в интервью пресс-службе на YouTube-канале клуба.

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