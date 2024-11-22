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Глава «Зенита» Медведев: чемпионство 1984-го — основная балка, несущая последующие победы

Глава «Зенита» Медведев: чемпионство 1984-го — основная балка, несущая последующие победы
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«Зенит» организовал открытую студию в честь юбилея первого чемпионства в истории клуба, выигранного в 1984 году. Встреча, приуроченная к 40-летию победы в чемпионате СССР, прошла в Доме книги на Невском проспекте. Первым гостем открытой студии стал председатель правления петербургской команды Александр Медведев.

«1984 год был прорывным для нашего клуба, особняком стоит победа над харьковским «Металлистом» — 4:1 в СКК. Насколько я знаю, было 400 тыс. заявок на стадион, который вмещает 25 тыс. И хотя это чемпионство — единственное в советское время, оно очень дорогого стоит. Я уверен, что это основная балка, несущая все последующие победы», — сказал Медведев.

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«Зенит» организовал открытую студию в честь 40-летия первого чемпионства
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