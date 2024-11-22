Михаил Кержаков обратился с пожеланием к чемпионам 1984 года в составе «Зенита»

«Зенит» организовал открытую студию в честь юбилея первого чемпионства в истории клуба, выигранного в 1984 году. Встреча, приуроченная к 40-летию победы в чемпионате СССР, прошла в Доме книги на Невском проспекте. Встречу в том числе посетили вратарь чемпионского состава Михаил Бирюков и нынешний голкипер команды Михаил Кержаков.

«Конечно, не так много осталось в памяти, основные какие-то моменты, вспышки каких-то отдельных игр. Но сейчас мне даже не верится, что уже 40 лет прошло. Даже страшно себе представить, потому что, казалось, 10-15 от силы, а уже 40 лет», — сказал Бирюков.

«Уже много времени прошло, 40 лет. Естественно, всех поздравляю — и игроков, и болельщиков, которые застали эти времена. Единственное, что могу пожелать, так это крепкого здоровья, потому что прошло много времени, это главное для всех этих людей, которые застали этот период», — добавил Кержаков.