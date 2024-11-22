Сергей Семак высказался о первом чемпионстве в истории «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил открытую студию в честь юбилея первого чемпионства в истории клуба, выигранного в 1984 году. Встреча, приуроченная к 40-летию победы в чемпионате СССР, прошла в Доме книги на Невском проспекте.

«Я думаю, это чемпионство стало началом большого пути, историческим событием для города, поскольку здесь очень любят «Зенит». Конечно же, первая победа в чемпионате — незабываемое событие. Это точка отсчёта для других побед», — сказал Семак.

В этот вечер гости часто затрагивали вопрос преемственности поколений. Так, Александр Ерохин пришёл в открытую студию со своим сыном.