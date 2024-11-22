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Батраков прокомментировал свой дебют за сборную России

Батраков прокомментировал свой дебют за сборную России
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Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о своём дебюте за национальную команду в товарищеском матче с Сирией (4:0).

«Наверное, если говорить про новые эмоции, то они только в том, что на мне была новая форма — сборной России. Пришло много болельщиков, но я думаю, что сейчас и на топовые матчи в РПЛ, а тем более — в Кубке приходит тоже достаточное количество народа. Потому это никак не влияло.

Очень приятно дебютировать за счёт того, что был не уверен [что сыграю]. И первый, и второй сбор думал, что сыграю, но всё не получалось, в этот раз вышел — и забил, чему очень рад», — сказал Батраков в интервью пресс-службе на YouTube-канале «Локомотива».

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