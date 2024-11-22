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«ПСЖ» обязан выплатить Мбаппе € 55 млн по решению Федерации футбола Франции

«ПСЖ» обязан выплатить Мбаппе € 55 млн по решению Федерации футбола Франции
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Федерации футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» на решение по делу о невыплаченной зарплате и бонусах бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе. Об этом сообщает испанское онлайн-издание AS.

Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига Франции обязала «ПСЖ» заплатить футболисту € 55 млн, однако клуб отказался и подал апелляцию на данное решение. Сумма, которую парижский клуб должен нападающему, включает в себя невыплаченную зарплату, а также бонусы.

Мбаппе присоединился к «Реалу» в летнее межсезонье на правах свободного агента. За «сливочных» француз выступает под девятым игровым номером.

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