Александр Мостовой: «Спартак» должен настраиваться на реванш в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался в преддверии московского дерби «Спартак» — «Локомотив». Игра 16-го тура РПЛ состоится 23 ноября.

«Ясно, что потеря Бабича — это ощутимо, ведь он является основным игроком «Спартака». Литвинов тоже становится основным. Повторюсь, что его дисквалифицировали неправильно. Всё это заставляет «Спартак» пойти на изменения в обороне. Другое дело, что Абена должен же как-то реабилитироваться. Дуарте набирает форму после травмы, поэтому они с Абеной должны сыграть в полную силу. «Спартак» должен понимать, что в памяти живёт последнее поражение «Локомотиву». Красно-белые должны настраиваться на реванш», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.