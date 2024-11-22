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Александр Мостовой: «Спартак» должен настраиваться на реванш в матче с «Локомотивом»

Александр Мостовой: «Спартак» должен настраиваться на реванш в матче с «Локомотивом»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался в преддверии московского дерби «Спартак» — «Локомотив». Игра 16-го тура РПЛ состоится 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ясно, что потеря Бабича — это ощутимо, ведь он является основным игроком «Спартака». Литвинов тоже становится основным. Повторюсь, что его дисквалифицировали неправильно. Всё это заставляет «Спартак» пойти на изменения в обороне. Другое дело, что Абена должен же как-то реабилитироваться. Дуарте набирает форму после травмы, поэтому они с Абеной должны сыграть в полную силу. «Спартак» должен понимать, что в памяти живёт последнее поражение «Локомотиву». Красно-белые должны настраиваться на реванш», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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