Главный тренер «Леганеса»: Мбаппе всё делает хорошо

Главный тренер испанского клуба «Леганес» Хименес Борха высказал мнение о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Сейчас, если анализировать мадридский «Реал», Мбаппе почти всё делает хорошо. Но он на новой позиции, в новой команде, ему нужно пространство, чтобы взорваться, и если он будет играть слева, соперникам будет очень сложно. Некоторые тренеры говорят, что хотят играть против лучших. Я — нет», — приводит слова Хименеса Madrid Universla на свой странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В июне 2024 года стало известно, что Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом», действующий контракт футболиста рассчитан до конца лета 2029 года. Зарплата нападающего составляет € 15 млн в год плюс бонусные.