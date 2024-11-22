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Главный тренер «Леганеса»: Мбаппе всё делает хорошо

Главный тренер «Леганеса»: Мбаппе всё делает хорошо
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Главный тренер испанского клуба «Леганес» Хименес Борха высказал мнение о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Сейчас, если анализировать мадридский «Реал», Мбаппе почти всё делает хорошо. Но он на новой позиции, в новой команде, ему нужно пространство, чтобы взорваться, и если он будет играть слева, соперникам будет очень сложно. Некоторые тренеры говорят, что хотят играть против лучших. Я — нет», — приводит слова Хименеса Madrid Universla на свой странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В июне 2024 года стало известно, что Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом», действующий контракт футболиста рассчитан до конца лета 2029 года. Зарплата нападающего составляет € 15 млн в год плюс бонусные.

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