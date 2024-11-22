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Мостовой: если ЦСКА хочет бороться за тройку, в игре с «Ростовом» нужно набирать очки

Мостовой: если ЦСКА хочет бороться за тройку, в игре с «Ростовом» нужно набирать очки
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Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом». Игра состоится в субботу, 23 ноября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отдам предпочтение ЦСКА в игре с «Ростовом». У них всегда непростые игры с большими комментариями после матчей. Проигравшей команде в этом противостоянии всегда что-то не нравится. Если ЦСКА хочет бороться за тройку, во встрече с «Ростовом» нужно набирать очки. Но это хороший матч для прессы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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