Мостовой: если ЦСКА хочет бороться за тройку, в игре с «Ростовом» нужно набирать очки

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом». Игра состоится в субботу, 23 ноября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Отдам предпочтение ЦСКА в игре с «Ростовом». У них всегда непростые игры с большими комментариями после матчей. Проигравшей команде в этом противостоянии всегда что-то не нравится. Если ЦСКА хочет бороться за тройку, во встрече с «Ростовом» нужно набирать очки. Но это хороший матч для прессы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.