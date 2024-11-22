Игрок «Манчестер Сити» Родри рассказал о различиях между Гвардиолой и Симеоне

Полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри, ранее выступавший в составе мадридского «Атлетико», рассказал о разнице между наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой и тренером «матрасников» Диего Симеоне.

«У каждого свой стиль. Я помню, что Чоло [Диего Симеоне] был напряжён в своих посланиях, в своей интенсивности, и помню, как приходил на тренировки с головной болью. Пеп более спокоен, но он анализирует всё с помощью тактической доски… Они разные. Симеоне более эмоционален, а Пеп более методичен, но оба ведут тебя в одно и то же место», — приводит слова Родри Cadena Ser.