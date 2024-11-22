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Андрей Ещенко рассказал, что для него значит «Спартак»

Андрей Ещенко рассказал, что для него значит «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос, что для него значит московский клуб.

«Спартак», конечно, это большая семья, тем более — когда ты приходишь и осознаешь это всё, проникаешься этим духом и пытаешься на путь истинный молодых ставить. Я очень от души рад, что оказался там», — сказал Ещенко в выпуске официального YouTube-канала московского «Спартака».

Андрей Ещенко за всю свою профессиональную карьеру сыграл 418 матчей, в которых отметился семью голами и 13 результативными передачами. Футболист выступал в таких клубах, как «Локомотив», «Спартак», «Динамо» Киев, «Волга», «Анжи», «Кубань», «Динамо» Москва, «Химки». Ещенко становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России в составе московского «Спартака». Также Ещенко принимал участие в Медиалиге.

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