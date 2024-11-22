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Артём Ребров ответил, что для него значит «Спартак»

Артём Ребров ответил, что для него значит «Спартак»
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Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, что для него значит московский клуб. Ребров завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году, сейчас он занимает должность технического координатора в «Спартаке».

— Что для вас «Спартак»?
— Не хочется говорить громких слов, но понятно, что это семья. Когда ты больше 10 лет находишься в клубе, ты знаешь всех работников, базы офиса, стадион, конечно — это большая семья, вторая семья, — сказал Ребров в выпуске официального YouTube-канала московского «Спартака».

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

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