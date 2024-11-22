«Они играют очень прямолинейно». Симеоне — об игре «Алавеса»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о предстоящей игре с «Алавесом».

«Мы знаем «Алавес», они играют очень прямолинейно, и в их составе есть парни из «Атлетико» (Карлос Мартин и бывший игрок «Атлетико» Сантьяго Моуриньо. — Прим. «Чемпионата»). Нам нужно вывести игру на такой уровень, чтобы мы могли нанести им урон и поддерживать высокий темп», — приводит слова Симеоне Atletico Universe на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В рамках 14-го тура чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Алавесом» 23 ноября в 18:15 мск. После 13 пройденных туров лидерами таблицы являются: «Барселона» — 33 очка, «Реал» Мадрид — 27 очков, «Атлетико» — 26 очков.