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Карпин: «Спартак» хочет Глебова? Может, я самолёт хочу, но денег нет

Карпин: «Спартак» хочет Глебова? Может, я самолёт хочу, но денег нет
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о полузащитнике жёлто-синих Даниле Глебове, активный интерес к которому проявлял московский «Спартак». Сообщалось, что в летнее трансферное окно красно-белые пытались осуществить переход Глебова, но не договорились с «Ростовом» по стоимости футболиста.

«Спартак» хочет Глебова? Я тоже много чего хочу. Может, самолёт хочу, но денег нет. Если это вопрос переговоров, значит, пускай разговаривают. У Глебова долгий контракт. Его перспективы — играть в «Ростове». Он же подписал договор», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

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