«Крылья Советов» сыграют в специальной форме в честь Дня матери

«Крылья Советов» выпустили специальную форму в честь Дня матери. Игроки самарской команды сыграют в символических футболках в матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Матч состоится 24 ноября — именно в День матери.

Особенность специальной формы «Крыльев» в том, что у каждого футболиста под эмблемой будет написано имя его мамы.

Фото: Пресс-служба Крыльев Советов

Напомним, «Крылья Советов» набрали 12 очков за 15 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Игоря Осинькина занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. Лидирует в РПЛ «Краснодар». Действующий чемпион, «Зенит», идёт на второй строчке.