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Лионель Месси — о нынешней «Барселоне»: она невероятна, и это меня не удивляет

Лионель Месси — о нынешней «Барселоне»: она невероятна, и это меня не удивляет
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выразил уважение испанскому клубу «Барселона».

«Я очень горжусь тем, как сейчас представлена первая команда. Эта «Барса» невероятна, и это меня не удивляет. Это не что-то новое, это часть истории клуба… Я приехал в Барселону, когда мне было 12», — приводит слова Месси Som I Serem FCB на своей странице в социальной сети X.

Напомним, клубная карьера Месси началась в испанской команде: с «Барселоной» нападающий выиграл 10 титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, три кубка УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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