Ещенко дал совет нынешнему составу «Спартака»

Ветеран «Спартака» Андрей Ещенко дал совет нынешнему составу московского клуба. Он порекомендовал сохранять спортивную злость и любить футбол.

«Совет нынешнем футболистам „Спартака“? Играть с духом, со злостью такой игровой. Относиться правильно к футболу. Ну и любить футбол», — сказал Ещенко в выпуске официального YouTube-канала московского «Спартака».

Андрей Ещенко за всю свою профессиональную карьеру сыграл 418 матчей, в которых отметился семью голами и 13 результативными передачами. Футболист выступал в таких клубах, как «Локомотив», «Спартак», «Динамо» Киев, «Волга», «Анжи», «Кубань», «Динамо» Москва, «Химки». Ещенко становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России в составе московского «Спартака». Также Ещенко принимал участие в Медиалиге.