Роман Павлюченко назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» и «Краснодар» находятся наверху турнирной таблицы благодаря своей стабильности. Мне кажется, это две команды, которые реально будут бороться за чемпионство в этом сезоне. Они изрядно набирают очки против команд из нижней части турнирной таблицы.

«Локомотив» к этому числу я пока не причисляю. Думаю, железнодорожники будут наступать на пятки лидерам, но на весь сезон их не хватит. Может быть, ещё «Спартак» подтянется к этой тройке. В ЦСКА и «Динамо», честно говоря, я не верю», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 37 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место с 34 очками занимает «Локомотив». Московское «Динамо» находится на четвёртой строчке, набрав 30 очков. «Спартак» с 28 очками идёт пятым, а ЦСКА с 27 очками — шестым.