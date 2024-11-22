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Газзаев: не скидываю «Локомотив» со счетов в чемпионской гонке

Газзаев: не скидываю «Локомотив» со счетов в чемпионской гонке
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Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о шансах московского «Локомотива» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025.

«В первую очередь хочется отметить вектор развития клуба. «Локомотив» принял абсолютно правильное решение, дав шанс молодым российским футболистам. Молодёжь «Локомотива» растёт, я вижу её прогресс. Так что я не скидываю «Локомотив» со счетов в чемпионской гонке, команда заслуженно набирает свои очки», – приводит слова Газзаева Metaratings.

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».

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