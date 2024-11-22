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Родри высказался о тренере сборной Испании Луисе де ла Фуэнте

Родри высказался о тренере сборной Испании Луисе де ла Фуэнте
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался о главном тренере своей национальной команды Луисе де ла Фуэнте.

«Де ла Фуэнте был моим тренером в молодёжных командах, и я помню, как мы с ним побеждали в этих категориях. Я знал его и раньше, и, когда он пришёл в сборную, я знал, что у нас всё пойдёт хорошо, потому что я знаю, как он работает. Де ла Фуэнте заслуживает похвалы за то, что создал команду-победительницу. Сейчас нам нужно продлить его контракт», — приводит слова Родри Cadena Ser.

В 2024 году сборная Испании под руководством 63-летнего специалиста одержала победу на чемпионате Европы.

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