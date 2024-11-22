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Дмитрий Сычёв: отдам предпочтение «Локомотиву» в дерби со «Спартаком»

Дмитрий Сычёв: отдам предпочтение «Локомотиву» в дерби со «Спартаком»
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Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся эти два московских клуба. Матч состоится в субботу, 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трудно предугадать, на чьей стороне будет преимущество в дерби. У «Спартака» точно будут проблемы в обороне. Отсутствие основных центральных защитников скажется на игре красно-белых. Литвинов, Бабич и Чернов играли с первых минут. Непонятно, в какой форме находятся Дуарте и Абена. «Локомотив» об этом знает и будет делать акцент именно на оборону «Спартака».

Дерби всегда непредсказуемое, трудно что-то загадывать. «Локомотив» предпочтительнее «Спартака» по составу. Фаворита нельзя определить, потому что неизвестно, что покажет «Спартак». Отдам предпочтение «Локомотиву», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.

Отметим, что в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» победу одержали железнодорожники (3:1).

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