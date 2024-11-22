Франко Камоцци рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Локомотив»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в эту субботу, 23 ноября.

«Спартак» может обыграть «Локомотив» за счёт сильного менталитета и спартанского духа. Я надеюсь на победу «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Локомотив» — третий, в активе у железнодорожников 34 очка.