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Франко Камоцци рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Локомотив»

Франко Камоцци рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Локомотив»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в эту субботу, 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» может обыграть «Локомотив» за счёт сильного менталитета и спартанского духа. Я надеюсь на победу «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Локомотив» — третий, в активе у железнодорожников 34 очка.

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