Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ребров заявил, что футболисты «Спартака» должны страдать и терпеть

Ребров заявил, что футболисты «Спартака» должны страдать и терпеть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров дал совет нынешним футболистам красно-белых. Он считает, что игроки команды должны страдать и терпеть, проявляя при этом уважение к клубу. Ребров подчеркнул, что «Спартак» очень многое даёт своим футболистам, именно ради этого стоит терпеть.

«В „Спартаке“ недостаточно просто каких качеств, что ты хороший футболист, тут нужно терпеть, тут нужно страдать, когда это нужно, и уважать клуб. Понимать, за какой клуб ты играешь, и, даже когда тебе кажется, что клуб не уделяет тебе внимания, это не так. То есть ценить то, что даёт именно тебе „Спартак“. Клуб даёт и вкладывает очень много, и для этого нужно страдать, нужно терпеть и ценить то, что у тебя есть», — сказал Ребров в выпуске официального YouTube-канала московского «Спартака».

Материалы по теме
Ещенко дал совет нынешнему составу «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android