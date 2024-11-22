Ребров заявил, что футболисты «Спартака» должны страдать и терпеть

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров дал совет нынешним футболистам красно-белых. Он считает, что игроки команды должны страдать и терпеть, проявляя при этом уважение к клубу. Ребров подчеркнул, что «Спартак» очень многое даёт своим футболистам, именно ради этого стоит терпеть.

«В „Спартаке“ недостаточно просто каких качеств, что ты хороший футболист, тут нужно терпеть, тут нужно страдать, когда это нужно, и уважать клуб. Понимать, за какой клуб ты играешь, и, даже когда тебе кажется, что клуб не уделяет тебе внимания, это не так. То есть ценить то, что даёт именно тебе „Спартак“. Клуб даёт и вкладывает очень много, и для этого нужно страдать, нужно терпеть и ценить то, что у тебя есть», — сказал Ребров в выпуске официального YouTube-канала московского «Спартака».