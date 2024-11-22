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«Я хочу, чтобы у нас был хороший сезон». Алонсо — о будущем «Байера»

«Я хочу, чтобы у нас был хороший сезон». Алонсо — о будущем «Байера»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказал мнение относительно будущего команды в сезоне-2024/2025.

«Я ничего не могу сказать. Ещё слишком рано, я сосредоточен на сезоне, на «Хайденхайме». Я не могу сказать ничего, кроме этого. Я хочу, чтобы у нас был хороший сезон. Это должно быть нашей целью и фокусом», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

После 10 туров в чемпионате Германии «Байер» занимает четвёртое место (17 очков). Лидерами являются «Бавария» (26 очков), «Лейпциг» (21 очко) и «Айнтрахт» (20 очков). В рамках 11-го тура Бундеслиги «Байер» сыграет с «Хайденхаймом» 23 ноября, начало в 14:30 мск.

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