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«Тычут телефоном в лицо, как обезьяне в зоопарке!» Акинфеев раскритиковал журналистов

«Тычут телефоном в лицо, как обезьяне в зоопарке!» Акинфеев раскритиковал журналистов
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Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему не общается с журналистами после матчей. Он раскритиковал корреспондентов, которые «тычут в лицо телефоном». Также Акинфеев недоволен провокациями со стороны журналистов — это вызывает у легенды армейцев злость.

«Почему не общаюсь с журналистами после матчей? Многие думают, это из-за того, что считаю себя какой-то звездой. Но я обычный открытый пацан — просто мне неинтересен данный формат журналистики. Выходишь из раздевалки, а тебе в лицо тычут телефоном — прямо как обезьяне в зоопарке. Закидывают порой какими-то непонятными провокациями — даже не знаешь, кому отвечать. В такие моменты начинаю злиться, мне некомфортно», — приводит слова Акинфеева Sport24.

Ранее подобные вещи о журналистах говорил Артём Дзюба. Эпатажный форвард также подверг критике футбольных комментаторов. В ответ один из них, Константин Генич, назвал Дзюбу «псиной».

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