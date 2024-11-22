«Рубин» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 22 ноября, состоится стартовый матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встретятся казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Игра будет проходить на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Акрон». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Напомним, казанский «Рубин» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 15 матчей. У «Акрона» 16 очков и девятое место.