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«Рубин» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

«Рубин» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 22 ноября, состоится стартовый матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встретятся казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Игра будет проходить на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Акрон». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, казанский «Рубин» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 15 матчей. У «Акрона» 16 очков и девятое место.

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