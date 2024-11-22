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Флик ответил, готов ли он провести в «Барселоне» 10 лет по примеру Гвардиолы в «Сити»

Флик ответил, готов ли он провести в «Барселоне» 10 лет по примеру Гвардиолы в «Сити»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможности отработать в каталонском клубе 10 лет по примеру испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити» с 2016 года и вчера, 21 ноября, продлившего контракт до 2027 года.

«Пока что неизвестно, сколько лет я проведу в «Барселоне». 10 лет в моём случае… я не знаю. Это большой промежуток времени. У меня четверо внуков, и я надеюсь проводить с ними больше времени. Не знаю, смогу ли сделать это через 10 лет», — приводит слова Флика Sport.es.

Немецкий специалист занял должность главного тренера «Барселоны» минувшим летом.

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