Игнатьев: я живу верой в то, что Россия снова будет участником больших футбольных событий

Российский футбольный тренер Борис Игнатьев выразил надежду, что отечественные футболисты рано или поздно вернутся на международную арену.
«С момента, как только вся эта коллизия произошла, я всё время верил. Живу верой, что футбол выйдет на тот уровень, который нам интересен, что Россия снова будет участником больших футбольных событий. Но ни Дюков, ни кто-то ещё не может сказать точно. Только самые первые люди из политического истеблишмента», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.