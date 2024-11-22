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Игнатьев: я живу верой в то, что Россия снова будет участником больших футбольных событий

Игнатьев: я живу верой в то, что Россия снова будет участником больших футбольных событий
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Российский футбольный тренер Борис Игнатьев выразил надежду, что отечественные футболисты рано или поздно вернутся на международную арену.

«С момента, как только вся эта коллизия произошла, я всё время верил. Живу верой, что футбол выйдет на тот уровень, который нам интересен, что Россия снова будет участником больших футбольных событий. Но ни Дюков, ни кто-то ещё не может сказать точно. Только самые первые люди из политического истеблишмента», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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