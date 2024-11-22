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Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа назвал особенности российского менталитета

Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа назвал особенности российского менталитета
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Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа ответил на вопрос об особенностях жизни в России. Венесуэлец перешёл в «Сочи» в январе 2024 года, затем перебрался в ЦСКА на правах аренды.

«Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые, и их регулярно убирают.

Это же относится и к людям: все игроки нашей команды дисциплинированные. Они принимают пищевые добавки и делают процедуры, которые им показаны. В моей стране это абсолютно не так – практически никто не уважает требования и правила на таком уровне. А здесь порядок», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.

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