Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа назвал особенности российского менталитета

Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа ответил на вопрос об особенностях жизни в России. Венесуэлец перешёл в «Сочи» в январе 2024 года, затем перебрался в ЦСКА на правах аренды.

«Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые, и их регулярно убирают.

Это же относится и к людям: все игроки нашей команды дисциплинированные. Они принимают пищевые добавки и делают процедуры, которые им показаны. В моей стране это абсолютно не так – практически никто не уважает требования и правила на таком уровне. А здесь порядок», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.