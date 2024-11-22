Хавьер Маскерано станет новым главным тренером «Интер Майами» — Мерло

Хавьер Маскерано, возглавляющий молодёжную сборную Аргентины, будет назначен на должность нового главного тренера «Интер Майами» и сменит на этом посту Херардо Мартино. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны обмениваются необходимыми документами и близки к заключению долгосрочного контракта. Маскерано оставит пост главного тренера молодёжной сборной Аргентины.

Напомним, 40-летний специалист является бывшим игроком «Барселоны». На текущий момент в составе «Интер Майами» выступают такие экс-футболисты сине-гранатовых, как Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Жорди Альба.

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