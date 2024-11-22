«Рубин» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

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Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

«Акрон»: Волков, Савичев, Эсковаль, Витор, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 15 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).