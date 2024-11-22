«Марко уважает период адаптации». Гуарирапа — об отношениях с Николичем в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о работе с главным тренером команды Марко Николичем.

«Как только я приехал, мы стали с ним много разговаривать. Он постоянно объясняет, что от меня хочет, даёт инструкции и делится своим видением. Также приятно, что Марко уважает период адаптации: понимает, что новому игроку необходимо время, чтобы привыкнуть к команде и требованиям, перенять его идеи. Благодаря переводчику мне понятны все указания тренера – где находиться на поле, что делать, как перемещаться. У нас хорошие взаимоотношения», — приводит слова Гуарирапы официальный сайт ЦСКА.