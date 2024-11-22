Полузащитник «Пари НН»: мы точно способны выступить лучше во второй части сезона

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер прокомментировал положение клуба в текущем сезоне РПЛ после первого круга.

«Как бы оценил первую часть сезона для «Пари НН»? Были как хорошие игры, так и плохие, но нам точно нужно набирать больше очков. Всё-таки на сегодняшний день мы всего в нескольких очках от зоны вылета и стыковых матчей. Цель команды — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Думаю, мы точно способны выступить лучше во второй части сезона», — приводит слова Глейзера Legalbet.

Напомним, сейчас нижегородский клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 15 очков по результатам 15 туров.