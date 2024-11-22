Флик отреагировал на похвалу Месси в отношении нынешней команды «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на слова бывшего нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, ранее похвалившего качество игры нынешней команды каталонского клуба.

«Для меня большая честь, потому что эти слова принадлежат лучшему игроку «Барселоны» в истории. Также хорошо, что он следит за командой. Он очень ценит молодых игроков и помнит, что сделал для этого клуба. Это очень много значит для команды», — приводит слова Флика Sport.es.

После 13 туров нынешнего сезона испанской Примеры «Барселона» заработала 33 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице мадридского «Реала» на шесть очков.

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»: