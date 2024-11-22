«Монако» — «Брест»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00

Сегодня, 22 ноября, в матче 12-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «Брест». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.