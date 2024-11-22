«Он стал болтуном». Неймар отреагировал на слова Родри о Винисиусе

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал слова полузащитника «Манчестер Сити» Родри о вингере бразильской национальной команды и мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре. В частности, ранее испанский футболист сказал: «Он [Винисиус] умный парень и со временем понял, что чем больше он сфокусирован на футбольном поле, тем лучше играет».

«Теперь он стал болтуном», — написал Неймар в комментариях к публикации с этими словами Родри в соцсети Х (ранее Twitter).

28 октября состоялась церемония вручения «Золотого мяча», на которой данную награду выиграл именно Родри. Винисиус занял второе место по итогам голосования.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: