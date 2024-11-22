ФНЛ представила новую версию Руководства клуба Второй лиги Б

Футбольная национальная лига на официальном сайте представила новую версию Руководства клуба Леон Второй лиги Б.

«В новой версии расширили сборник понятных инструкций по организации работы клуба от обеспечения стадиона и медицинского штаба до подготовки к матчу и привлечения болельщика на трибуну. Более того, представили полноценную дорожную карту любительского клуба по тому, как набраться опыта в Кубке России, получить профессиональный статус и попасть во Вторую Лигу Б.

Что добавили?

— Расширенная База материалов клубов ФНЛ по организации матчей

— Все полезные ссылки документа в одном клике / переходе по QR-коду

— Дорожная карта ЛФК по прохождению аттестации ФНЛ и попаданию в Лигу

— Подробный гид для участника Пути Регионов Фонбет Кубка России

— Новый раздел «Медицинский штаб футбольного клуба»

Для доработки Руководства мы собрали лучший опыт наших клубов и сотрудников Лиги. Провели интервью среди региональных любительских клубов МРО, чтобы, опираясь на текущие особенности их работы, выявить зоны развития и сформулировать понятный план их выхода на профессиональный уровень. При поддержке РФС сделали полноценный гид по Пути Регионов Кубка России, который отвечает на все основные вопросы любительских клубов по требованиям для участия и формату турнира», — написано в сообщении.

Скачать Руководство можно по ссылке.