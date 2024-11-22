Родри: Винисиус понял, что чем больше он сфокусирован на футболе, тем лучше играет

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о крайнем нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре. Напомним, испанский футболист занял первое место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024, Винисиус — второе.

«Он [Винисиус] один из лучших игроков мира. Он умный парень и со временем понял, что чем больше он сфокусирован на футбольном поле, тем лучше играет. Есть определённые аспекты, которые ему нужно улучшить, но они есть у всех», — приводит слова Родри Cadena SER.

Мадридский «Реал» принял решение проигнорировать церемонию вручения награды «Золотой мяч» — 2024.

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